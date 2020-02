Nasce nuovo campionato monomarca targato Porsche

Il Porsche Club Umbria lancia il nuovo monomarca dalle adrenaliniche sfide di time attack su giro più veloce con protagoniste vetture racing e stradali, dalle 911 GT3 Cup alle 911 GT3 e GT3 RS. Quattro turni a disposizione di ciascun pilota nei 5 appuntamenti 2020 in calendario da marzo a ottobre sui più importanti circuiti italiani: start a Misano e gran finale al Mugello passando per Imola, Monza e Vallelunga Si chiama Porsche Club GT il nuovo monomarca nazionale protagonista nel 2020 sui più importanti circuiti italiani.

Promosso dal Porsche Club Umbria e riconosciuto ufficialmente da ACI Sport, il Porsche Club GT proporrà lo spettacolo delle sfide tipiche del time attack, specialità adrenalinica che premia la ricerca del limite individuale e dunque il giro più veloce.

Un'emozionante opportunità di guida, agonismo, abilità e divertimento che coinvolgerà vetture racing e stradali. Sono tre le categorie in gara, con classifiche e premiazioni distinte. In questa prima edizione saranno protagoniste le Porsche 911 GT3 Cup già in azione in pista nella Porsche Carrera Cup Italia e i modelli stradali Porsche 911 GT3 e Porsche 911 GT3 RS. Il Porsche Club GT 2020 si disputa su 5 appuntamenti a partire dal 22 marzo al Misano World Circuit. Seguono Imola l'11 aprile, Monza il 7 giugno, Vallelunga l'11 ottobre e Mugello il 31 ottobre.

Previsto in totale un massimo di 60 partecipanti. Il format dei weekend di gara include per ciascun pilota 4 turni da 25 minuti.

Il primo è valido come sessione di prove libere (con possibilità di affiancare un passeggero), i successivi saranno di gara. La classifica di ciascuna categoria scaturirà dai due migliori tempi ottenuti nelle 3 sessioni di gara e un ulteriore punteggio premierà il giro più veloce in assoluto.