Citroen C3, dopo il successo arriva anche il modellino

Citroen C3 celebra il successo di vendite con una versione in scala ridotta. L'auto in questione è quella svelata da poco, evoluzione della best seller della marca francese nel mondo, che ha riscosso un grande successo con 750mila vendite realizzate da questa terza generazione di C3, dal suo lancio avvenuto a fine 2016. Se la Nuova C3 sarà disponibile presso le concessionarie a partire da metà 2020, nella boutique on line Citroen Lifestyle, è disponibile invece il modellino in miniatura in scala 1/43 e 1/64. Come il veicolo in dimensioni reali, il modellino di Nuova C3 si differenzia nell'universo dei modellini dei veicoli in commercio per il suo design che le conferisce uno stile deciso, originale e moderno. I collezionisti apprezzeranno la cura del dettaglio, dedicata a questa fedele riproduzione in scala ridotta del veicolo reale, che adotta il nuovo design del modello anche con il frontale che inaugura la nuova firma della Marca ispirata alla concept CXPERIENCE, mostra il nuovo design per gli Airbump e propone nuove tinte per la carrozzeria (Elixir Red e Spring Blue). Nuove sono anche le personalizzazioni per il tetto. In scala 1/43 sono disponibili due colori: Elixir Red e Spring Blue. In scala 1/64 il modellino di Nuova C3 offre 4 colori: Rosso, Blu, Sabbia e Bianco.