Riders violano codice strada, una trentina di multe a Torino

Una trentina di rider sono stati multati nel centro di Torino durante un controllo della polizia municipale e dell'Asl. Ai fattorini sono state contestate alcune violazioni del codice della strada tra cui l'attraversamento con il semaforo rosso, il contromano, il percorrere i marciapiedi in bicicletta. Ad alcuni è stata contestata la mancanza delle luci di sicurezza. I controlli sono scattati nell'ambito di un'indagine esplorativa sul settore economico commerciale della consegna di cibo a domicilio coordinata dal pm Vincenzo Pacileo. Si tratta di un fascicolo modello 45, senza indagati o titoli di reato, per fare luce sugli aspetti della sicurezza sul lavoro, sugli incidenti stradali che coinvolgono i fattorini, su eventuali problemi igienico-sanitari riguardo ai contenitori usati per trasportare gli alimenti. Per protestare contro i controlli, "la precarietà e lo sfruttamento", i rider hanno annunciato per venerdì una manifestazione nel centro di Torino. Già nei mesi scorsi, la polizia municipale aveva effettuato accertamenti a campione.