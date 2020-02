Noleggio Chiaro di Leasys eletto Prodotto dell'Anno 2020

Leasys, società Interamente controllata dal Gruppo FCA Bank, la joint venture paritetica fra FCA Italy SpA e Crédit Agricole Consumer Finance, si conferma ancora una volta leader della mobilità in Italia. L'innovativa formula Noleggio Chiaro è stata infatti eletta 'Prodotto dell'Anno 2020' nella categoria Servizi auto in base alla ricerca PdA IRI su 12.000 consumatori italiani che hanno valutato una selezione di prodotti venduti in Italia.



Questo riconoscimento segue quello assegnato l'anno scorso a Leasys per il prodotto Be Free, eletto Prodotto dell'Anno 2019 nella medesima categoria Noleggio Chiaro è dedicato a liberi professionisti e privati, permette al cliente di conoscere da subito il prezzo di un potenziale acquisto dell'auto a fine noleggio. E' uno dei prodotti di punta nel portafoglio di Leasys, che unisce flessibilità, semplicità e trasparenza alla possibilità di avere la prelazione nell'acquisto dell'auto al termine del periodo di noleggio, a un prezzo definito alla firma del contratto. Un'opportunità che va incontro alle esigenze dei consumatori, basate ormai non soltanto sul possesso, risolvendo i dubbi relativi alla scelta migliore tra acquisto e noleggio.



''Questo premio assegnato a Leasys per il secondo anno consecutivo - ha commentato Alberto Grippo, CEO di Leasys - sancisce la qualità dell'attenzione che da sempre prestiamo ai nostri consumatori, oltre a riconfermare la nostra capacità di interpretare al meglio le esigenze dei clienti legate alla mobilità. Noleggio Chiaro è stato concepito per offrire la massima possibilità di accesso al prodotto di noleggio, garantendo così la più ampia libertà di scelta all'utenza privata e non solo''. Noleggio Chiaro è disponibile per la maggior parte dei prodotti della gamma Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Lancia e Fiat Professional e si è confermata una delle formule più richieste in Italia da clienti privati, liberi professionisti e piccole e medie imprese. La trasparenza verso il cliente e la flessibilità della formula, personalizzabile sulle specifiche esigenze dell'utente, sono i principali plus che hanno trainato i risultati commerciali dell'offerta nel 2019, che vede tra i best seller il suv Alfa Romeo Stelvio in offerta a 399 euro/mese, seguito da Jeep Renegade con rata da 199 euroe da Lancia Ypsilon con rata da 179 euro.