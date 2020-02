Statale Val Vigezzo, via ai lavori di messa in sicurezza

Al via i lavori di messa in sicurezza della statale 337 della valle Vigezzo che collega l'Ossola al Canton Ticino (Svizzera). La conferma è arrivata ieri sera nel corso di un incontro a Santa Maria Maggiore (VCO) tra alcuni rappresentanti di Anas e i lavoratori frontalieri, che ogni giorno percorrono la statale per andare a lavorare in Svizzera.

Anas ha ribadito l'esistenza di uno stanziamento di 70 milioni di euro: dieci per il consolidamento dei versanti e 60 per la realizzazione di due nuove gallerie e 10 nuovi viadotti per rendere la strada più larga e sicura.

I lavori di consolidamento dei versanti dovrebbero iniziare a maggio.

La statale della Vigezzo è stata teatro in questi ultimi anni di cedimenti e frane che hanno causato morti.