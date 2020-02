Guida tir senza patente, arrestato

(ANSA) - VIBO VALENTIA, 15 FEB - Fermato da una pattuglia della Polstrada sull'A2 per un controllo e invitato a seguire i poliziotti negli uffici con il suo articolato ha prima seguito il veicolo di servizio e poi, dopo averlo affiancato, lo ha speronato per dileguarsi. Un uomo A.F., di 46 anni, di Catania è stato arrestato con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, false dichiarazioni e sostituzione di persona. Gli agenti, dopo lo speronamento, hanno allertato gli uffici di polizia limitrofi e, grazie alla sinergia attuata tra le province di Vibo e Reggio Calabria, il fuggitivo è stato intercettato sulla Strada di Grande Collegamento Jonio - Tirreno da una pattuglia della Polizia stradale di Siderno e dagli Agenti di una Volante del Commissariato di Polistena. Il conducente del tir all'alt dei poliziotti ha proseguito la corsa fino a Locri. A seguito degli accertamenti si è potuto appurare che l'uomo guidava senza essere in possesso della patente per mezzi pesanti.