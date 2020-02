Cupra, nuovo ambasciatore è Marc ter Stegen

Cupra allarga la famiglia con un nuovo albassador, il calciatore tedesco Marc ter Stegen.



Considerato tra i migliori portieri al mondo e attualmente in forza al Barcellona, ter Stegen diventa ambasciatore globale di Cupra per aumentare la percezione del marchio in tutto il mondo, dopo scorso agosto. Il marchi spagnolo è anche diventato Official automotive and Mobility Partner dell'FC Barcelona, dopo aver chiuso il 2019 con quasi 24.700 unità vendute e una crescita del 71,8 per cento rispetto all'anno precedente. "Siamo estremamente felici di dare il benvenuto a ter Stegen nella tribù cupra - ha spiegato Wayne Griffiths, CEO di Cupra - e conosciamo tutti perfettamente il suo rendimento in campo, ma ciò che ci ha veramente colpiti è la sua straordinaria personalità, che ci ha convinti da subito ad avviare grandi progetti insieme.

Inoltre, Cupra nel 2020 farà grande mostra delle sue capacità sul mercato schierando una forte offensiva di prodotto e poter contare su un giocatore di prima classe come Marc, che ispira il mondo dalla porta del FC Barcelona, rafforzerà la visibilità del marchio in mercati chiave come Germania e Spagna". Marc ter Stegen (Mönchengladbach, 1992) vanta una carriera calcistica di grande successo. Negli ultimi cinque anni, il giocatore professionista ha vinto 14 titoli, tra cui una UEFA Champions League (2015) e quattro scudetti nel campionato spagnolo. Conta inoltre 24 presenze nella nazionale di calcio tedesca.

"Sono molto felice di diventare ambasciatore mondiale cupra - ha detto ilportiere - perché mi identifico con i valori di ambizione e determinazione del marchio e il suo legame con Barcellona. Condivido anche l'attenzione del marchio per i dettagli, l'esclusività e le prestazioni sportive. Spero di partecipare attivamente ai prossimi progetti Cupra e di guidare i modelli del marchio". In vista della collaborazione a lungo termine, il calciatore riceverà una delle 1.999 unità di Cupra Ateca Limited, presentata in occasione del Motor Show di Ginevra 2019. Con questo modello, il marchio ha reso il SUV Cupra ancor più prestazionale, con un motore da 300 CV e 400 Nm di coppia massima, abbinato a una trasmissione DSG a sette rapporti, sistema 4Drive, sistema di scarico Akrapovič e sterzo progressivo.