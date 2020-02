Aspi, esenzione pedaggi A12 tra Lavagna e Rapallo

Dalla mezzanotte sarà gratis il tratto Lavagna-Rapallo della A12 per chi effettua un percorso compreso tra i caselli di Sestri Levante (A12) e Genova Bolzaneto (A7), in entrambi i sensi di marcia. Lo annuncia Autostrade per l'Italia in una nota. L'esenzione, valida per tutte le classi di veicoli e per tutte le forme di pagamento, spiega, è stata decisa da Autostrade per l'Italia d'intesa con il Mit in relazione al rilevante numero di cantieri temporanei che per le prossime due settimane continuerà a interessare il tratto oggetto di esenzione. Il provvedimento resterà quindi attivo fino al 29 febbraio, salvo prolungamenti imprevisti dei lavori in corso. L'esenzione si aggiunge a quelle già attivate da Aspi nella tratte autostradali dell'area cittadina genovese in seguito al crollo del Ponte Morandi e rientra tra le azioni di supporto ai viaggiatori in caso di impatti rilevanti sulla rete ligure che la società ha deciso di attuare in accordo con il Mit, la Regione Liguria, il Comune di Genova.