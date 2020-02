Patenti facili, indagato medico a Firenze

La Polizia Stradale di Firenze ha sequestrato circa 300.000 euro tra contanti, assegni e cambiali, a un medico di 55 anni residente a Firenze ma originario del Napoletano, sospettato di aver rilasciato certificati per conseguire la patente senza aver effettuato accertamenti sanitari. Le indagini, coordinate dalla procura di Firenze, sono nate da una segnalazione anonima. Il medico avrebbe agito con un 85enne di Roma residente nel Fiorentino, anche lui con agganci nel variegato mondo delle patenti. Gli investigatori hanno perquisito le case dei due, trovando in quella del 55enne i soldi tra cui solo in contanti circa 250.000 euro in buste della spesa e in un contenitore metallico. Inoltre la Polstrada gli ha sequestrato pasticche blu prodotte a Hong Kong importate senza autorizzazione. All'85enne trovata una pistola Beretta 7,65 non denunciata, 200 cartucce. Denunciati sia il medico per falso e riciclaggio di danaro sia il complice per detenzione illegale di armi e munizioni.