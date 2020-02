Prezzi: in paniere e-car e food delivery

L'Istat aggiorna il paniere per l'inflazione 2020. A rappresentare le nuove abitudini di spesa delle famiglie entrano le auto elettriche ed ibride, i monopattini elettrici, il sushi take away e la consegna di pasti a domicilio, il cosiddetto food-delivery ad opera dei ciclo-fattorini. Tra le novità anche il servizio di barba e baffi e i trattamenti estetici per uomo. L'Istituto ha anche incluso gli apparecchi acustici, l'applicazione dello smalto semipermanente e lavatura e stiratura di camice.

Nessun prodotto esce invece dal folto gruppo di prodotti su cui viene misurata l'inflazione.