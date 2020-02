Benzina: online elenco 430 stazioni con self per diversamente abili

È disponibile sul sito dell'Unione petrolifera l'elenco dei punti vendita aderenti all'iniziativa "Self per tutti" in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso 3 dicembre dalla Federazione delle Associazioni Italiane delle Persone con lesione del midollo spinale (FAIP Onlus), da UP, in rappresentanza dei titolari degli impianti di distribuzione carburanti ad essa aderenti, e dai gestori rappresentati dalle Associazioni di categoria FAIB Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc/Anisa Confcommercio. Nelle oltre 430 stazioni di servizio, delle associate ENI, Q8 e Tamoil, che ad oggi hanno aderito all'iniziativa sia sulla viabilità stradale che autostradale, spiega una nota dell'UP, sarà fornita assistenza agli automobilisti disabili nel rifornimento di carburante anche presso le colonnine di distribuzione adibite al self-service, consentendo pari opportunità nell'usufruire delle condizioni previste per tale modalità di rifornimento.