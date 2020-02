Asi e Bertone, a Retromobìle con prototipi storici

L'Automotoclub Storico Italiano si prepara assieme a Bertone alla rassegna parigina Retromobile. In occasione dell'appuntamento, in programma da oggi fino al 9 febbraio nel polo espositivo di Porte de Versailles. ASI è infatti protagonista assieme al marchio Bertone, della quale ASI detiene dal 2015 l'intera collezione, di un'esposizione riguardante dieci straordinari prototipi Bertone realizzati tra il 1969 e il 2001: l'Autobianchi Runabout (1969), la Suzuki Go (1972), la Citroën Camargue (1972), la Ferrari Rainbow (1976), la Volvo Tundra (1979), la Chevrolet Ramarro (1984), la Citroën Zabrus (1986), la Lamborghini Genesis (1988), la BMW Pickster (1998) e la Opel Filo (2001). Queste vetture, il cui valore complessivo sfiora i due milioni di euro, hanno ottenuto uno speciale nulla osta da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che ne ha consentito l'uscita temporanea dai confini italiani vista l'importanza dell'evento e la sua rilevanza a livello mondiale. La Collezione ASI Bertone è composta da 79 pezzi, tra veicoli completi e funzionanti, telai e modelli di stile e rappresenta un patrimonio che non potrà essere disperso vendendo singolarmente i pezzi e non potrà nemmeno essere trasferito all'estero, poiché tutelato da vincolo ministeriale. Attualmente è a disposizione del pubblico, che può ammirare questa traccia fondamentale del motorismo storico italiano nei locali del Museo Volandia all'Aeroporto Milano Malpensa.