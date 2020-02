Festival Automobile Parigi premia Ferrari Roma e Alfa Tonale

Tricolore al top nella classifica finale dei Grand Prix che sono stati attribuiti Parigi nell'ambito del Festival Automobile International 2020. Al termine della 35ma edizione che si è svolta in una moderna struttura allestita davanti all'Hotel National des Invalides nella Capitale francese, la giuria ha attribuito alla Ferrari Roma il Grand Prix di Più Bella Supercar mentre la concept Alfa Romeo Tonale ha ottenuto il Grand Prix di Più Bella Show Car. A completare il trionfo italiano il Grand prix della Creatività assegnato alla Aston Martin DBS GT Zagato e la Palma d'Onore attribuita al grande Giorgetto Giugiaro.



Importante anche il palmares ottenuto dalle Case francesi; dalla Peugeot e-208 premiata con il Grand Prix dell'Interno Più Bello alla Citroen Ami One concept che ha conquistato il Grand Prix della Mobilità Urbana, dal Grand Prix del Migliore Film Pubblicitario assegnato a DS per il video DS7 Crossback E-Tense 4X4 - Ibrido ricaricabile alla Palma d'Oro 2020 attribuita a Bernard Charles, direttore generale di Dassault Systèmes.



Riflettori puntati anche sulla Bentley EXP 100 GT a cui è stato assegnato il Grand Prix di Più Bella Concept Car e sulla Bmw Serie 2 Gran Coupé, che è stata nominata Auto Più Bella del 2020.