ASI e Pininfarina, insieme per 'Concorso d'Eleganza'

Saranno l'Automotoclub Storico Italiano e Pininfarina i protagonisti del 'Concorso d'Eleganza Città di Torino', evento in programma sabato 30 maggio nella prestigiosa cornice di Piazza San Carlo. Questa nuova edizione del concorso più antico d'Italia, organizzato per la prima volta nel 1923, è stata svelata in anteprima nell'ambito del salone Automotoretrò. Il Concorso d'Eleganza Città di Torino 2020 sarà uno speciale tributo ai 90 anni Pininfarina e vedrà la partecipazione di collezionisti provenienti da tutto il mondo per esporre le 90 auto più rappresentative del celebre atelier torinese, dalle origini ad oggi. Fondata il 22 maggio 1930 da Battista Farina, detto "Pinin", la Pininfarina conferma ancora oggi il ruolo di portabandiera del design italiano. La prima vettura al mondo entrata a far parte della collezione permanente di un museo d'arte moderna è proprio opera della Pininfarina, che nel 1947 realizzò la carrozzeria della Cisitalia 202 Coupé esposta al MoMA di New York e qui definita "scultura in movimento". Il programma del 'Concorso d'Eleganza Città di Torino 2020 - 90° Pininfarina' prevede la concentrazione delle vetture in Piazza San Carlo nel pomeriggio di sabato 30 maggio.



Qui rimarranno esposte, suddivise per epoca, e saranno valutate da tre diverse giurie. Una sarà composta da sole donne e presieduta da Lorenza Pininfarina, nipote del fondatore; poi ci sarà quella degli esperti dell'Automotoclub Storico Italiano; infine, le 90 icone automobilistiche saranno valutate anche dal pubblico. Torino, dal 2014, è Creative City UNESCO per il design e, grazie alla presenza delle sedi istituzionali di ASI e FIVA (Fédération International des Véhicules Anciens), si può anche considerare capitale mondiale del motorismo storico. Innovazione e tradizione sono quindi le due anime della città che si appresta ad accogliere nuovamente un défilé di automobili inventato sotto la Mole negli anni '20 del secolo scorso, l'epoca pioneristica dell'industria automobilistica. "Siamo felici e orgogliosi di collaborare con Pininfarina all'organizzazione di un evento così importante - ha sottolineato Alberto Scuro, presidente ASI - e siamo altrettanto soddisfatti perché Torino sarà coinvolta nei festeggiamenti di un marchio conosciuto in tutto il mondo, un nome che rappresenta l'eccellenza italiana in nel design, nella creatività e nell'innovazione. Inoltre, con i suoi 90 anni di attività, Pininfarina rappresenta anche la storia e la tradizione: temi fondamentali sui quali, dal 1966, l'Automotoclub Storico Italiano si impegna con passione e competenza, con l'obiettivo di tutelare e promuovere un immenso patrimonio storico e culturale. Il Concorso di Torino 2020 sarà solo il primo di un nuovo corso, poiché ASI, grazie al supporto e all'entusiasmo dimostrati dall'Amministrazione locale, lo ripeterà negli anni a venire portando avanti una manifestazione inventata proprio a Torino quasi un secolo fa".