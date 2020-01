Multati 33 parcheggiatori abusivi a Napoli

Lotta ai parcheggiatori abusivi in occasione del match Napoli-Juventus ieri allo stadio San Paolo di Napoli.

I servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti dal Questore in occasione dell'incontro di calcio hanno incluso, infatti, uno specifico dispositivo, attuato da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, volto a contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi nel perimetro dello stadio San Paolo e nelle strade adiacenti. Sono state multate 33 persone poiché sorprese ad esercitare l'attività abusiva di parcheggiatore; nei confronti di tre di esse è stato emesso un ordine di allontanamento mentre altre 4 persone sono state denunciate poiché già più volte sanzionate. Sono stati sequestrati 210 euro, provento dell'attività. Inoltre, 3 persone sono state denunciate per contraffazione poiché sorprese a vendere magliette e sciarpe recanti marchi contraffatti.