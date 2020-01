Campania: domiciliazione bancaria per il bollo auto

La Giunta Regionale, con delibera dello scorso 15 gennaio, ha definito le modalità di attuazione della domiciliazione bancaria della tassa automobilistica, che consentono la riduzione del 10% dell'importo dovuto a favore dei contribuenti che aderiranno a tale modalità di pagamento a far data dal 1 gennaio 2020.

I contribuenti che attiveranno la domiciliazione bancaria beneficeranno della riduzione del 10% per i periodi tributari decorrenti dal 1 gennaio 2020 se la richiesta perverrà entro il termine ultimo del 31 maggio 2020. Con successivo comunicato, a seguito della definizione degli aspetti tecnici e delle procedure operative con gli altri soggetti istituzionali coinvolti, verrà data informazione della pubblicazione sul Portale regionale dei tributi della modulistica di adesione e delle istruzioni per la compilazione e l'invio.