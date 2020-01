Rally Italia Talent, auto speciale per diversamente abili

Una macchina da rally modificata per i rallisti diversamente abili. Con questo obiettivo, Suzuki supporta l'iniziativa promossa da Rally Italia Talent con una Swift dotata di cambio automatico a 6 rapporti, opportunamente equipaggiata dagli specialisti di Handytech. L'iniziativa permette quindi anche ai diversamente abili appassionati di motori di iscriversi alle selezioni del popolare Talent, competere con gli altri concorrenti e provare a conquistare la partecipazione gratuita a un vero rally. Oltre a Suzuki e Handytech hanno contribuito pure il Gruppo Hap e l'imprenditore Massimiliano Gambel, i quali hanno allestito anche un simulatore con doppi comandi, che dà l'opportunità di familiarizzare con i gesti e sviluppare tutti gli automatismi necessari prima ancora di salire in auto. La Swift dedicata agli aspiranti rallisti spicca nel parco mezzi di Rally Italia Talent per la sua livrea rossa, movimentata da grafiche nere e bianche, oltre che dai loghi degli sponsor. Da un punto di vista tecnico, gli specialisti della Handytech hanno provveduto a montare nuovi comandi capaci di svolgere le stesse funzioni di quelli tradizionali a pedale. Hanno installato sul volante un acceleratore a cerchietto, mentre per azionare il freno è stata adottata una leva sistemata in verticale, vicino a quella del cambio. Quest'ultimo è gestito da una centralina elettronica che comanda l'inserimento automatico delle marce ma il pilota può sempre selezionare i rapporti in modo sequenziale tramite comode palette al volante. L'auto allestita dalla Handytech ha debuttato in occasione della seconda selezione interregionale di Rally Italia Talent 2020, svoltasi dal 17 al 19 gennaio in Toscana, sul Circuito di Siena. Nell'occasione si sono alternati al volante alcuni piloti affetti da paraplegia e altri colpiti dalla malattia di Parkinson, appartenenti all'Associazione 'Mettici la faccia'.