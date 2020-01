Telepass: Auting vince gara Ecosystem

La startup 'Auting' che gestisce la prima piattaforma di car sharing tra privati in Italia, sarà integrata nella piattaforma digitale Telepass Pay, con i suoi 6 milioni di clienti. Lo ha annunciato l'amministratore delegato Gabriele Benedetto nel corso di un convegno sulla 'Mobilità intelligente' a Milano. La startup si è assicurata così la gara 'Telepass Pay Ecosystem' avviata lo scorso novembre per raccogliere idee sulla mobilità innovativa. "Stiamo costruendo una delle principali piattaforme dedicate ai servizi di mobilità - ha commentato Benedetto - e ragioniamo con una logica inclusiva, a vantaggio dei nostri clienti". Telepass metterà a disposizione della startup vincitrice la propria piattaforma di pagamenti digitali (Telepass Pay), consentendole di offrire i propri servizi. Il processo di sviluppo e di commercializzazione della piattaforma verrà seguito dagli esperti di Telepass, che affiancheranno lo sviluppo del progetto di Auting, a cui è stato erogato un premio in denaro di 10mila euro, che Auting potrà utilizzare per consolidare il proprio business.