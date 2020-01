Citroen C3 Aircross, un nuovo spot racconta il suo 'spazio'

Un nuovo spot racconta Citroen C3 Aircross e il suo 'spazio'. Nel video, si parla questa volta di bambini e di attività extra scolastiche e della ricerca di quella giusta.



Questa ricerca, con i suoi fallimenti e le sue scoperte, è al centro della sceneggiatura ideata da Citroën e dall'agenzia Traction (Groupe BETC), su una composizione originale di Yann Tiersen, 'Valse d'Amélie'. Lo spot racconta la storia di una bambina e di suo padre, sempre al suo fianco. Nonostante alcuni graffi in mountain bike, ceramiche informi e partite di calcio perse, possono sempre contare su SUV Citroën C3 Aircross: con lui possono affrontare ogni tipo di strada con il Grip Control e portare con sé tutto ciò di cui hanno bisogno grazie alla sua straordinaria modularità (sedili posteriori scorrevoli suddivisi in due parti) e il bagagliaio che raggiunge la capacità di 520 L.

Nel finale, di fronte a una sala gremita e sotto lo sguardo commosso di suo padre, la ragazzina esegue uno splendido assolo di violoncello. Padre, figlia e strumento musicale possono quindi ripartire a bordo di SUV Citroën C3 Aircross: più spazio, più possibilità. La campagna internazionale debutta in Italia il 16 gennaio, in TV e al cinema, nella versione da 30 secondi. Lo spot sarà inoltre diffuso sui Social Media, in versioni da 30, 25, 20 e 15 secondi. Per quanto riguarda la musica, Citroën continua a sostenere l'arte francese, scegliendo un artista molto noto, Yann Tiersen, con il suo brano più conosciuto all'estero: 'Valse d'Amélie'. Dall'uscita del film 'Il favoloso mondo di Amélie' nel 2001, è la prima volta che questo brano viene utilizzato per una campagna pubblicitaria. Questa versione, riarrangiata e risuonata per l'occasione da un'orchestra sinfonica, culmina in un'interpretazione originale al violoncello, che accompagna la piccola protagonista nella ricerca della sua strada, sotto lo sguardo ammirato del padre.