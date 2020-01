A Fiat Concept Centoventi Premio Speciale Giuria de L'Argus

Durante la cerimonia di premiazione della 27esima edizione del Trophées Argus, il concorso indetto dalla prestigiosa rivista francese L'Argus, Olivier Francois, presidente globale di Fiat, ha ritirato ieri sera a Parigi il Premio Speciale della Giuria assegnato alla Fiat Concept Centoventi, la visione Fiat per la mobilità elettrica democratica del futuro. Quest'anno la giuria, composta da 18 tra giornalisti ed esperti di tecnologia e mercato, ha valutato 60 modelli suddivisi in 11 categorie tra cui, appunto, Fiat Concept Centoventi a cui è stato assegnato l'ambitissimo ''Premio Speciale della Giuria''. ''Sono orgoglioso, da francese e da presidente globale di Fiat - ha dichiarato Olivier Francois - di ricevere questo riconoscimento da uno dei più prestigiosi media francesi, ancor di più perché il Premio Speciale della Giuria è andato alla Fiat Concept Centoventi, un'auto che è la quintessenza del marchio Fiat, da 120 anni sinonimo di city car e di famiglia, e rappresenta la soluzione più innovativa per la mobilità urbana elettrica del domani. Ha una missione sociale perché è sostenibile, perché è democratico, perché crea e coinvolge intorno a se la sua community, perché comunica con il mondo esterno e perché è nato per il car sharing. Fiat Concept Centoventi - ha concluso Olivier Francois - rappresenta l'ABC dell'auto, Affordable but cool''. Presentato in anteprima al Salone di Ginevra 2019 e nei giorni scorsi protagonista del CES 2020 di Las Vegas, questo veicolo rivoluzionario ha conquistato la giuria francese che ha così motivato la sua scelta: ''Divertente e al 100% elettrico, il Concept Centoventi eleva la personalizzazione a livello di arte: colori e materiali intercambiabili, sedile passeggero sostituibile con un seggiolino per bambini o un trasportino per animali domestici, oltre a un cruscotto a fori per il fissaggio di accessori stampati in 3D. In più un range di autonomia modulare che va da 100 a 500 km, tramite pacchetti individuali da 100 km ciascuno acquistabili direttamente dal cliente. E quel suo aspetto che ricorda una Panda rivisitata ha sedotto la giuria dei Trophees l'Argus, che attende con impazienza di vedere il concept in produzione''.