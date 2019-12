Lamborghini come Babbo Natale, una Aventador a chi l’ha stampata in 3D

Automobili Lamborghini indossa i panni di Babbo Natale e realizza il piccolo-grande desiderio di un bambino e di suo padre: salire a bordo di una Aventador SV nera come quella guidata nei videogiochi, per il primo; soddisfare il desiderio del figlio, per il secondo. Una voglia talmente grande che il papà, forte delle sue conoscenze tecnico-scientifiche, si è prodigato costruendo in casa la Lambo tanto desiderata. Ha acquistato per pochi dollari una stampante 3D per creare la carrozzeria, montata sul pianale di un'auto totalmente diversa.

Da un anno e mezzo Sterling Backus e suo figlio Xander, di dodici anni, trascorrono assieme ore nel garage della villetta di Erie, in Colorado, assemblando la loro Aventador casareccia. Il risultato, esteticamente approssimativo, ha però emozionato per la dedizione e la passione e il loro video ha fatto il giro del mondo. L'onda ha attraversato l'Oceano ed è arrivata fino a Sant'Agata Bolognese, dove hanno deciso di stupire papà e figlio, ritenuti i #RealLover del marchio del Toro per il 2019.

E così una mattina, un paio di giorni prima di Natale, Sterling e Xander hanno aperto la porta del loro garage, pronti per portare avanti l'opera. Davanti, però, si sono trovati una vera Aventador SV, nera come quella dei videogames. Avendo dimostrato di essere veri amanti Lamborghini, a padre e figlio è stato donato il privilegio di guidare la vettura per alcuni giorni, trasformando così il loro sogno in realtà.

Gli occhi del piccolo Xander davanti al bolide dei sogni, l'aria soddisfatta del padre, un momento che si ricorda per sempre: lo spirito è tutto lì, nelle emozioni indimenticabili immortalate in un video.

"Automobili Lamborghini - ha detto Katia Bassi, Chief Marketing & Communication Officer della Casa del Toro - è contro qualsiasi tentativo di contraffazione. Tuttavia, la storia di questo padre e di suo figlio è prova di passione autentica, che merita di essere raccontata a tutti, ed è per questo che abbiamo scelto Sterling e Xander come protagonisti del nostro video di Natale per il 2019".

Il video del 2018, in cui i veri protagonisti della ricerca del "Real Lamborghini Lover" erano bambini, ha raccolto oltre 24 milioni di visualizzazioni sui canali social della Casa di Sant'Agata Bolognese. Emozione che si aggiunge a emozione.