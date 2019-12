Tesla, primi passi in Germania: acquista il terreno per la Giga-factory

Il produttore americano di auto elettriche Tesla e il Land del Brandeburgo hanno trovato un accordo per il contratto di compra-vendita del terreno per la prevista Giga-factory nell'area di Gruenheide. Lo ha reso noto l'ufficio di avvocati incaricato del contratto a Potsdam. Tesla intende produrre a partire dal 2021 a Gruenheide il SUV compatto del modello Y. I lavori di costruzione della Giga-factory dovrebbero iniziare nella prima metà del 2020, ma nelle scorse settimane da parte dei politici locali erano stati sollevati dubbi sulla tempistica per problemi legati a burocrazia e infrastrutture. "E' molto positivo che siano stati fatti i primi passi" ha detto il ministro-presidente del Brandeburgo, il socialdemocratico Dietmar Woidke. "Mi rende ottimista per gli ulteriori passi che dovranno esserci. C'è ancora tanto da fare" ha proseguito Woidke.