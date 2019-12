Benzina: Up, ancora 21.700 punti vendita, doppio di Spagna

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - I tentativi di ridurla e renderla più efficiente negli anni sono stati tanti, ma la rete di punti vendita dei carburanti in Italia resta un caso unico in Europa, con 21.700 distributori. Lo sottolinea l'Unione petrolifera nel Preconsutivo 2019, ricordando che sono stati erogati 28,7 miliardi di litri di carburante, tanti quanti ne sono stati venduti in Spagna, dove però gli impianti sono appena 11.650.



Ancora più sconsolante il confronto con la Germania, dove sono stati erogati quasi 50 miliardi di litri in una rete che conta appena 14.459 distributori, ma anche quello con la Francia e il Regno Unito (rispettivamente 11.050 e 8.400 punti vendita, per un erogato di 43 e 34,8 miliardi di litri). La rete italiana, insomma, non è sostenibile e non sembra pronta alle novità che negli anni arriveranno sul mercato, dall'auto elettrica a quella a idrogeno. Si ripropone poi il tema dell'illegalità, e sul fronte prezzi si conferma l'ingente peso del fisco.