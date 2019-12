Opel, protagonista ad X Factor e oggi c'è la finale

Una finale anche all'insegna delle quattro ruote, per X Factor 2019 che anche quest'anno ha avuto Opel come partner ufficiale. Questa sera il viaggio alla ricerca del talento arriverà all'epilogo con il gran finale al Mediolanum Forum di Assago, in quel di Milano, dopo la prima scrematura fatta su migliaia di aspiranti artisti, scesi a soli 20 per gli Home Visit nella tedesca Berlino, per poi arrivare ai 12 che si sono esibiti durante gli entusiasmanti Live. Una vera sfida quella tra i giudici Malika Ayane, Samuel, Sfera Ebbasta e Mara Maionchi.

Le loro valutazioni e il televoto, tra numerosi colpi di scena, hanno portano solo quattro talenti al round finale che avrà luogo tra una manciata di ore. Il duo romano La Sierra, la giovanissima marchigiana Sofia Tornambene, i potenti Booda e l'estimatore dei classici Davide Rossi stanno per affrontarsi sotto la guida di Alessandro Cattelan, anche per la maratona finale in cui sono attesi importanti ospiti internazionali. La finale di X Factor esalta, ancora una volta, la partnership con il marchio Opel e mette in luce i suoi versatili modelli. A partire dalla Nuova Opel Corsa, più contemporanea che mai, grazie alla versione 100 per cento elettrica Corsa-e, allineata al corso di una mobilità proiettata verso un futuro sostenibile. Nel corso della trasmissione si sono messi in mostra anche Grandland X e Crossland X, due modelli Opel destinati alla preferenza del pubblico nei confronti delle carrozzerie con seduta alta. A bordo delle vetture Opel, concorrenti e giudici si sono spostati durante tutta la durata del programma targato Sky, compresa la testimonial Opel, Mara Maionchi