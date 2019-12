A24, riaperto casello Tornimparte

Riaperto il casello autostradale di Tornimparte sull'A24, sia in entrata che in uscita, in entrambe le direzioni. La riapertura al traffico di questo tratto è in anticipo rispetto alle previsioni di apertura.

In una nota Strada dei Parchi spiega che ''Il casello di Tornimparte sull'A24 è decisivo per il turismo invernale e per tutti gli sciatori che nelle prossime settimane raggiungeranno gli impianti sciistici di Ovindoli e Campo Felice. Su questo tratto d'autostrada si sta lavorando sui viadotti per renderli antisismici. Un lavoro imponente da un punto di vista tecnico e logistico. I tecnici di Strada dei Parchi, per consentire la riapertura, hanno previsto uno spostamento del cantiere a ridosso dello svincolo. Per ridurre al minimo i disagi alla circolazione sono previste chiusure notturne alternate della tratta compresa tra lo Svincolo di Tornimparte e di L'Aquila Ovest.