Viaggi di Babbo Natale, tanti vantaggi con la Peugeot e-208

Babbo Natale continuerà a lungo a spostarsi su una slitta trainata da renne oppure sceglierà di passare alla mobilità elettrica? Questa domanda ha animato una ricerca realizzata in Gran Bretagna dalla filiale locale di Peugeot, che ha interpellato un campione di automobilisti per valutare l'impatto sull'ambiente degli spostamenti di Natale e durante le altre feste di fine d'anno. Dall'indagine risulta una percorrenza media per il 96% degli inglesi di 220 miglia (354 km) per fare shopping e per visitare i parenti e amici, con tragitti non oltre le 100 miglia (160 km) per recarsi ai mercatini natalizi. Nel dettaglio si muoveranno di più i londinesi (122 miglia cioè 196 km) quasi il doppio degli irlandesi del nord che si muoveranno a Natale appena per 59 miglia (95 km).



L'impatto sull'ambiente, in quanto a CO2 - e utilizzando solo auto con motori a combustione che emettono in media (statistiche del parco circolante GB) 124,5 g/km - sarà dunque di ben 15,828 kg di CO2 per ogni automobilista. Ed ecco la proposta di Peugeot UK: per limitare gli effetti dei gas serra, e far viaggiare anche Babbo Natale in perfetta sintonia con l'ambiente (visto che per le consegne dei regali i pacchi si trasportano, nella realtà, a bordo delle auto) la soluzione giusta è la nuovissima e-208. Con la sua batteria da 50 kWh e un'autonomia di 217 miglia (350 km) la berlina 100% elettrica di Peugeot è in grado di soddisfare le esigenze di mobilità natalizia di quasi tutti i sudditi di Sua Maestà Elisabetta II (due terzi percorreranno non più di 100 miglia, 160 km) e anche nel caso Babbo Natale - e i suoi aiutanti - dovessero prolungare gli spostamenti, il ricorso ad una ricarica rapida da 100 kW, che si completa in soli 30 minuti, può aggiungere altri 173 miglia (278 km) di autonomia alla e-208.