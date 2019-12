Al via da Brescia la Coppa delle Alpi

Prende il via domani da Brescia la Coppa delle Alpi 2019, gara di regolarità ufficialmente inserita nel Campionato Italiano Grandi Eventi e prima invernale organizzata da 1000 Miglia Srl, la società che dal 2013 organizza la corsa della Freccia Rossa. Sono 50 le auto al via, costruite fino al 1976, che si sfideranno in 4 tappe lungo le Alpi di Italia, Austria, Germania e Svizzera.

Domani gli equipaggi partiranno da Brescia e, percorrendo il tratto panoramico della Gardesana, raggiungeranno la Val d'Adige.

Nella seconda giornata di gara (giovedì 5 dicembre) le vetture faranno rotta verso Cortina d'Ampezzo e arriveranno a Seefeld nel pomeriggio. Nella terza tappa le vetture storiche andranno in Germania fino a raggiungere il lago di Resia.

Nell'ultima giornata - la quarta, sabato 7 dicembre - le auto rientreranno in Italia passando dal lago di Livigno e dalla Cava di Montebello a Pontresina per concludere la gara nel centro di Ponte di Legno. "Se le condizioni delle strade rimarranno quelle dei giorni scorsi con neve abbondante come sulle montagne, nome migliore come quello di Coppa delle Alpi non poteva essere scelto per questo appuntamento che chiude la stagione agonistica dell'automobilismo bresciano in cui l'Automobile Club di Brescia, a conclusione del 2019, ha visto riconosciuto anche il valore tecnico sia del Rally 1000 Miglia che del Trofeo Valle Camonica, rientrati a pieno titolo tra le prove di campionato italiano. E questo è per noi motivo di soddisfazione oltre che un riconoscimento della qualità del nostro lavoro" ha commentato il presidente di Aci Brescia Aldo Bonomi.