Suzuki, sostegno al Premio Valeria Solesin 2019

Suzuki Italia è tra le aziende che hanno supportato il concorso intitolato a Valeria Solesin, la giovane ricercatrice veneziana rimasta vittima del terrorismo nel 2015. Il Premio è un riconoscimento alle tesi che hanno saputo indagare con sguardo originale e innovativo al tema de "Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell'economia, dell'etica e della meritocrazia nel nostro paese". L'evento conclusivo della terza edizione del Premio Valeria Solesin 2019, promosso da Forum della Meritocrazia e Allianz Partners e realizzato con il Patrocinio del Comune e della Citta Metropolitana di Milano, è andato in scena lo scorso 27 neovembre, ispirato agli studi della giovane ricercatrice veneziana, tragicamente scomparsa nell'attentato al teatro Bataclan di Parigi del 13 novembre 2015. Coinvolte anche nell'edizione di quest'anno, studentesse e studenti di 35 tra le più prestigiose Università italiane, pubbliche e private.



Prendendo ispirazione dai suoi studi, il Premio Valeria Solesin ha avuto come protagonista il tema "Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell'economia, dell'etica e della meritocrazia nel nostro Paese". Scegliendo questo argomento, gli organizzatori hanno voluto favorire il diffondersi di una cultura e di un'etica del lavoro in cui la donna veda riconosciuti il suo ruolo e le sue legittime ambizioni nelle imprese e nelle istituzioni, in un contesto che tenga conto anche della dimensione familiare della sua vita.



Proprio la meritocrazia viene a rappresentare, in quest'ottica, una chiave fondamentale, oltre che uno stimolo alla crescita per tutti gli studenti e per la società in genere. Suzuki è tra i partner che hanno promosso e sostenuto il concorso, assieme ad altre aziende e associazioni. Aderendo a questo progetto, Suzuki ha anche voluto ribadire il suo legame con i più alti valori della società moderna e la sua volontà di sostenere i giovani, premiando il loro talento e assicurando un futuro migliore alle nuove generazioni, senza alcuna distinzione di genere.