Mobility, Cassone premiato con 'Le Fonti Innovation Awards'

Dopo il riconoscimento di Popmove come 'Best Digital Startup' agli NC Digital Awards 2019, Alberto Cassone ottiene un nuovo premio aggiudicandosi 'Le Fonti Innovation Awards', indetto dalle Fonti Tv. La consegna durante una cerimonia a Palazzo Mezzanotte di Milano, attuale sede di Borsa Italiana.



Il riconoscimento è stato consegnato nella categoria 'figura di eccellenza dell'anno per l'innovazione nell'automotive', per il lavoro svolto con Hurry, azienda da lui presieduta che è attiva nel noleggio a lungo termine e nell'e-commerce automotive. Nelle motivazioni del premio ''il riconoscimento delle capacità manageriali del fondatore di Hurry! e una leadership in grado di puntare su innovazione e flessibilità, qualità che hanno consentito a questa start-up di essere in crescita e di rappresentare un riferimento nel settore della mobilità.