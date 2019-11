Uber, in futuro registrazioni audio durante le corse

Per incrementare la sicurezza, Uber in futuro consentirà ad autisti e passeggeri di registrare un'audio mentre sono in auto. La novità - ha spiegato un portavoce di Uber alla Cnn - sarà testata in Brasile e Messico a partire dal mese prossimo. E a breve è attesa anche negli Usa. A livello pratico, la registrazione dell'audio avverrà all'interno della app di Uber. I conducenti potranno decidere di abilitarla per tutte le corse, mentre gli utenti potranno scegliere di attivarla prima di entrare in auto. Le registrazioni, che potrebbero sollevare alcuni problemi legati alla privacy, saranno conservate, in modo da poter essere usate per dimostrare eventuali aggressioni di cui l'autista o il passeggero sono vittime. In cronaca non mancano i casi di utenti che hanno accusato di violenza sessuale i conducenti di Uber, così come i casi di autisti che hanno denunciato di essere stati derubati. In Brasile, racconta il libro "Super Pumped: The Battle for Uber" uscito lo scorso settembre, sono stati almeno 16 i conducenti di Uber assassinati.