Protocollo d'intesa tra Asi e Associazione Città dei motori

Alberto Scuro, presidente dell'Automotoclub Storico Italiano, e Luigi Zironi, sindaco di Maranello e presidente dell'Associazione Città dei Motori, hanno firmato un protocollo d'intesa che sancisce l'inizio di una nuova collaborazione tra i due Enti. ASI e Città dei Motori, considerati i comuni interessi, intendono intraprendere iniziative congiunte di promozione e valorizzazione della locomozione e motorizzazione storica, di azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione indirizzate alle comunità locali.

In questo quadro, ASI e Città dei Motori si impegnano a svolgere attività di promozione e valorizzazione del turismo motoristico e della filiera dell'artigianato collegata al motorismo storico, con il coinvolgimento dei privati e delle istituzioni pubbliche che hanno tra le loro "mission" la formazione professionale.

Si metterà in moto anche l'opera di promozione e valorizzazione dei brand motoristici italiani, nonché degli archivi di impresa ad essi inerenti, così come la raccolta di documentazione in possesso di privati e costituenti memoria storica del collegamento fra aziende motoristiche ed i loro territori. Infine, c'è l'impegno di costituire un gruppo di lavoro tecnico, composto dai rappresentanti dei due Enti, al quale saranno demandate le attività di analisi, elaborazione e sviluppo di proposte comuni per l'attuazione del protocollo.