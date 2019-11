Una Suzuki Vitara speciale per i campioni del ciclismo

Per celebrare una stagione ciclistica ricca di successi, la Filiale della Suzuki ha realizzato un esemplare speciale della Vitara che ha donato alla Federazione Ciclistica Italiana. Caratterizzata da grafiche specifiche, l'auto è stata consegnata al Presidente della federale Renato Di Rocco durante la cerimonia del Giro d'Onore, tenutasi il 19 novembre a Modena. Nel corso dell'anno gli azzurri della pedivella hanno, tra l'altro, vinto 2 titoli mondiali. "Con loro sul podio - sottolineano dalla Casa di Hamamatsu -, con grande onore, è sempre salita Suzuki, il cui marchio è da tempo presente sulle maglie di tutti gli atleti delle Squadre Nazionali". Una collaborazione che è in atto dal settembre 2016.



Il modello celebrativo è una 1.0 Boosterjet, equipaggiata con un motore turbo a tre cilindri da 112 Cv, in grado di erogare una coppia massima di 170 Nm tra i 2.000 e i 3.500 giri. E' accreditato di consumi contenuti, con una media dichiarata di 5,3-5,4 litri ogni 100 km (ciclo Nedc). La Vitara donata presenta una dotazione particolarmente ricca per un Suv compatto di 4,17 metri. Comprende, infatti, il climatizzatore automatico, lo schermo touch screen da 7", un sistema multimediale con Bluetooth, compatibile con Android Auto, Apple CarPlay e MirroLink, videocamera posteriore, cruise control, sedili riscaldati, fendinebbia, vetri privacy, 7 airbag e bracciolo centrale con un vano portaoggetti.



Riguardo alla partnership, Mirko Dall'Agnola, direttore commerciale di Suzuki Italia Automobili, ha aggiunto: "Questo accordo assicura un eccezionale ritorno a livello d'immagine al brand, che gode di una grande visibilità in un contesto permeato di valori positivi. Per Suzuki è un privilegio poter accostare il proprio logo ai campioni che vestono i colori dell'Italia e che sono sostenuti con amore da milioni di appassionati".