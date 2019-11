Mercedes Truck, laboratorio formazione giovani su elettrico

Mercedes-Benz conferma il proprio impegno nell'ambito della formazione. Truck Italia, dealer Van&Truck Mercedes-Benz, in collaborazione con l'Istituito Professionale per l'Industria e l'Artigianato, indirizzo Manutenzione Assistenza Tecnica e l'Istituto Tecnico Economico 'Marcelli', di Foiano (AR), avvia il progetto Green Mobility volto allo sviluppo delle nuove competenze diagnostiche e manutentive del motore elettrico. Il 21 novembre prossimo verrà inaugurato, presso l'istituto scolastico, un laboratorio permanente di impresa didattica che offrirà una grande opportunità ai giovani che, studiando, potranno affacciarsi nel mondo del lavoro. Saranno previste 300 ore di formazione totale per 35 studenti, suddivise in corsi di formazione teorica in aula e corsi di formazione pratica direttamente presso il laboratorio.



''La mobilità elettrica è in continua evoluzione. Le nuove tecnologie richiedono nuove figure professionali in grado di esprimere competenze innovative, dall'assistenza, alla manutenzione fino ad arrivare alla vendita - ha dichiarato Dario Albano, Managing Director Mercedes-Benz Vans Italia - . Siamo infatti orgogliosi di poter supportare la formazione di studenti attraverso il nuovo laboratorio d'impresa 'Green Mobility' a cui, per primo, il nostro dealer Truck Italia, ha creduto sin dall'inizio. Crediamo fortemente nella strategia eDrive@VANs che vede attualmente protagonisti l'eVito, l'eSprinter e l'EQV, veicoli a zero emissioni locali in grado di soddisfare, comunque, tutte le esigenze in termini di adattabilità all'impiego quotidiano''.