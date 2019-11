Antitrust multa 1,6 mln per promozione auto 'a costo zero'

Multa da 1,6 milioni di euro per promozioni commerciali ingannevoli "poste in essere dalle società Vantage Group, Pubblicamente, Golden Car ed Entity Holding Italia nella commercializzazione delle proprie offerte di acquisto auto "a costo zero" (denominate rispettivamente "My Car No Cost", Spot & Go", "Golden Car" e "AutoNuovaGratis"): lo ha stabilito l'Antitrust dopo aver accertato che i quattro operatori hanno diffuso "sui rispettivi siti web informazioni ingannevoli nella promozione delle loro offerte commerciali in quanto, a fronte della suggestiva promessa relativa alla possibilità di acquistare un'automobile 'a costo zero' o fortemente ridotto, grazie alla corresponsione agli aderenti di un rimborso fisso mensile (di circa 300-400 euro) a titolo di remunerazione per la prestazione di un'attività pubblicitaria da svolgere mediante il veicolo acquistato (c.d. carvertising) esponevano i consumatori a ingenti ed immediati esborsi (di alcune migliaia di euro) al momento dell'adesione all'offerta".

Inoltre, spiega ancora l'Antitrust in una nota, "inducevano a ritenere, contrariamente al vero, che il vantato rimborso mensile derivasse da un'attività economica reale - quale l'attività pubblicitaria svolta attraverso l'automobile - che avrebbe consentito loro nel corso del tempo di recuperare quanto versato per l'acquisto dell'auto". Le evidenze istruttorie hanno permesso di accertare che le offerte commerciali celavano ai consumatori il reale funzionamento del sistema, "che non era sostenuto da un'effettiva redditività dell'attività pubblicitaria ma si basava in modo pressoché esclusivo sulla disponibilità delle fee d'ingresso corrisposte dagli aderenti, e non era quindi in grado di onorare, se non per un limitato lasso di tempo, la promessa agli aderenti dei prospettati rimborsi rateali". Nei confronti di Vantage Group, il primo operatore a sviluppare tale schema, l'Autorità ha accertato anche "una pratica commerciale aggressiva in violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, relativa al mancato mantenimento degli impegni di rimborso assunti nei confronti dei consumatori che avevano aderito all'offerta commerciale My Car No Cost nonché all'imposizione di ostacoli all'esercizio dei loro diritti contrattuali nella fase esecutiva del rapporto".

Per la gravità e la durata delle violazioni del Codice del Consumo, l'Autorità ha irrogato sanzioni amministrative pecuniarie per 1,200 milioni di euro a Vantage Group; 200.000 euro a Pubblicamente, 100.000 euro a Golden Car e 100.000 euro ad Entity Holding Italia.