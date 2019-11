Bravata di un'influencer, in auto fino al Duomo di Milano

Una giovanissima influencer è riuscita a registrare e a postare un video in cui, con un amico, arriva in auto fino al sagrato del Duomo di Milano, tenendo in sottofondo 'Thriller', una delle più famose canzoni di Michael Jackson. Il video sarebbe stato registrato nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 novembre, e ora le forze dell'ordine stanno visionando le immagini riprese delle telecamere dell'area ZTL per risalire al proprietario del veicolo.

"Com'è possibile vedere un'auto che circola libera nella ZTL arrivando fin sotto il sagrato del Duomo, senza che venga fermata dalla Polizia?", ha commentato l'ex vicesindaco di Milano e assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato. "Mi aspetto - ha aggiunto l'assessore - che la magistratura provveda con pene esemplari. Con questo livello di sicurezza a Milano, c'è da sperare che il gesto non venga mai emulato con conseguenze ben più gravi di una bravata di cui vantarsi sui social network".