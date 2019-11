Record di vendite Seat, in Italia a ottobre segna +30%

Sotto la guida di Luca De Meo la Seat continua a macinare record. Nell'ottobre di quest'anno la Casa spagnola del gruppo Volkswagen ha fatto segnare il miglior mese di sempre con 43.900 auto vendute nel mondo, con un incremento del 31,3% rispetto alle 33.400 dello stesso mese del 2018.



La crescita dall'inizio dell'anno è stata dell'11,1%, con 498.700 veicoli consegnati, quasi cinquantamila in più. Record anche per l'Italia con 22.645 auto vendute da gennaio a ottobre 2019, un valore superiore a quello di tutto il 2018, con un aumento del 30,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il nostro Paese rappresenta il quinto mercato mondiale per il brand iberico.



Anche in Germania e Svizzera, Seat ha superato le vendite totali dello scorso anno. Francia, Svizzera, Paesi Bassi, Svezia e Danimarca crescono di oltre il 20%. In questo quadro, le immatricolazioni di modelli del brand Cupra fanno segnare un + 79% nei primi dieci mesi dell'anno.



Le cifre record di vendita si traducono in risultati finanziari molto positivi. Secondo quanto pubblicato dal Gruppo Volkswagen "lo scorso 30 ottobre, l'utile operativo di Seat è aumentato del 4,2% in questo periodo, raggiungendo la cifra record di 248 milioni di Euro (237 nei primi nove mesi del 2018). Il volume di affari è cresciuto del 14%, fino a raggiungere gli 8.828 milioni (7.744 milioni tra gennaio e settembre 2018)". Wayne Griffiths, vicepresidente vendite e marketing di Seat e Ceo di CUPRA, ha commentato positivamente i risultati raggiunti: "Mancano ancora due mesi alla conclusione dell'anno- ha detto - e Seat ha già venduto quasi 500.000, una cifra superata soltanto due volte nei nostri 70 anni di storia. Siamo in procinto di chiudere questo 2019 con un nuovo record di vendite e un volume totale che ci permetterebbe di avere una base solida per affrontare le sfide del prossimo anno. Anche le vendite di CUPRA crescono a un ritmo incalzante, con 20.600 auto vendute, +78,9% rispetto ai primi dieci mesi del 2018, grazie ai volumi di CUPRA Ateca".