My Hertz Weekend, al via servizio sharing dedicato ai soci

Hertz Europe ha ampliato il servizio mensile di abbonamento auto My Hertz Weekend, rendendo disponibile in Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito. Flessibile ed economica, questa soluzione alternativa al possesso dell'auto mette a disposizione dei clienti Hertz l'accesso a un'auto dal giovedì al lunedì, contribuendo a migliorare i propri fine settimana e a renderli più lunghi.



Valida alternativa al car sharing e al leasing, My Hertz Weekend risponde al cambiamento di approccio in atto nei confronti della proprietà dell'auto, nonché alla crescita dell'economia del noleggio e dell'abbonamento. Dopo la registrazione, gli abbonati a My Hertz Weekend potranno utilizzare un veicolo Hertz a scelta tra le categorie piccola, media, grande o premium. Il veicolo scelto sarà a loro disposizione ogni fine settimana per un mese o più - senza impegno a lungo termine. I clienti non devono prenotare il ritiro ogni volta; la loro auto sarà infatti sempre pronta per ogni fine settimana del mese, per tutta la durata dell'abbonamento sottoscritto.



Gli abbonati ritirano e riconsegnano le loro auto presso il punto Hertz che avranno selezionato come 'base' tra i 50 disponibili a Barcellona, Bologna, Londra (St Pancras International), Madrid, Milano, Oxford, Roma, Torino, Firenze, Colonia, Lione, Edimburgo, Glasgow e Manchester, a orari flessibili. I veicoli del servizio My Hertz Weekend possono essere ritirati a partire dalle 14 del giovedì e restituiti presso lo stesso punto Hertz entro le 12 del lunedì successivo.



Il servizio include chilometraggio illimitato e guidatore aggiuntivo gratuito, con tariffe prestabilite a partire da 195 euro al mese in Italia e Germania, rendendo My Hertz Weekend più conveniente rispetto ad altre forme di abbonamento, come il car sharing o il leasing. Per abbonarsi a My Hertz Weekend, è necessario essere soci del programma fedeltà gratuito Hertz, Gold Plus Rewards.