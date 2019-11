Veneto strade, ancora chiusi passi dolomitici

Anche questa notte e probabilmente fino a venerdì 15 novembre i Passi dolomitici Fedaia, Giau, Val Parola e Falzarego resteranno chiusi al transito per neve e rischio valanghe. Una decisione definitiva verrà presa domani mattina dopo ulteriori sopralluoghi da parte dei tecnici di Veneto Strade. Lo rende noto la società Veneto strade che rileva come sempre domani è previsto un miglioramento delle condizioni metereologiche e quindi alcuni cumuli di neve sul Passo Giau potrebbero essere "disgaggiati" avvalendosi di due elicotteri. "Vediamo domani mattina, giovedì, se ci sono le condizioni - dice il direttore generale di Veneto Strade, Silvano Vernizzi - nel frattempo noi continuiamo a tenere le strade libere dalla neve facendo lavorare circa 60 mezzi e 120 operatori su strada.

Per quanto riguarda l'apertura dei Passi al momento dobbiamo tenerli chiusi. Dipende da quanta neve si accumula stanotte sui versanti".