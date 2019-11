Skoda, Octavia mai così spaziosa: ecco la IV generazione

''Con la nuova Octavia, grazie ad un rinnovato linguaggio di design più emozionale e scultoreo, abbiamo deciso di prestare maggiore attenzione alle proporzioni tra eleganza e dinamismo aumentando, al contempo, lo spazio interno. Le nuove linee del tetto, la silhouette allungata e le ruote larghe da 19'' donano alla vettura un aspetto ancora più potente''. Parola di Oliver Stefani, capo del design di Skoda Auto che introduce così la quarta generazione di Octavia, un vero e proprio ''miracolo di spazio'', dicono da Mlada Boleslav. E già perché la nuova declinazione di Octavia, forte di una storia iniziata nel 1959 - anno di avvio della produzione dell'ottavo modello (da qui il nome) dell'industria automobilistica dopo il 1945 - che ha visto in sessant'anni la consegna di oltre 6,5 milioni di unità in tutto il mondo, arriva in una nuova veste dove oltre allo spazio, sono tecnologia e motorizzazioni a fare la differenza (previste anche una versione mild hybrid ed una plug in).



In arrivo sul mercato a maggio, la best seller di Mlada Boleslav - che da sola ricopre il 31% della produzione del marchio della Freccia Alata - cresce nelle dimensioni dando la possibilità di usufruire di un maggiore spazio interno: in lunghezza di 19 millimetri fino agli attuali 4.689 millimetri, mentre la versione Wagon è cresciuta di 22 millimetri; la larghezza è aumentata invece di 15 millimetri. La capacità del bagagliaio, che è il più grande del segmento, nella versione Wagon è aumentata di 30 litri, arrivando agli attuali 640 litri, mentre la berlina offre una capacità di 600 litri: 10 in più rispetto all'edizione precedente.

Esteticamente il frontale è stato completamente modificato con un nuovo muso che incorpora la griglia - ora più 'orgogliosa' - e nuovi gruppi ottici più sottili e allungati che utilizzano la tecnologia Led. Il posteriore sfoggia il lettering del marchio ceco che conferisce un senso di eleganza elevando l'auto alla stregua di una vettura 'premium' di fascia superiore. Nuovi anche gli interni con un volante a due razze, riscaldabile a richiesta, con il quale, nella variante multifunzione, è possibile attivare 14 diverse funzionalità tramite i nuovi pulsanti di comando e le rotelle a scorrimento. La plancia presenta invece una struttura modulare su più livelli ed è dotata di un grande display centrale a sé stante, mentre la consolle centrale esibisce un design e dalle linee nitidamente disegnate. Debuttano sulla quarta generazione di Octavia inoltre l'head up display ed i sedili ergonomici appositamente concepiti per il benessere della schiena. Anteprima assoluta per la gamma Skoda è il nuovo cambio DSG con la tecnologia shift-by-wire, grazie alla quale la marcia selezionata viene trasmessa al comando del cambio DSG unicamente per via elettronica. A richiesta sono disponibili gli innovativi fari in tecnologia full LED Matrix che consentono di viaggiare con le luci abbaglianti sempre attive, senza rischio di abbagliare gli altri utenti della strada. Sono inoltre disponibili gruppi ottici posteriori full LED con elementi in Crystal Design illuminati e indicatori di direzione dinamici.



Per la prima volta su una Skoda vengono impiegati innovativi sistemi di sicurezza, come Collision Avoidance Assist, Turn Assist, Exit Warning e la funzione locale Traffic Warning. Nuovi a bordo sono il sistema Area View, Side Assist e il cruise control adattivo con funzione predittiva, che insieme al riconoscimento della segnaletica stradale migliorato, al Lane Assistant, nonché all'assistente alla guida in colonna Traffic Jam Assist e all'Emergency Assist, forma il sistema completo Travel Assist. Dal punto di vista delle motorizzazionI Skoda punta sul tipico 'atteggiamento democratico' consentendo un'ampia scelta di motori che spaziano dai diesel (che derivano dalla nuova generazione EVO ed emettono fino all'80% in meno di ossido di azoto) ai benzina passando per il metano (un must per i modelli del gruppo di Wolfsburg) fino ad arrivare agli ibridi, mild e plug in. Le motorizzazioni hanno potenze da 110 CV (81 kW) a 204 CV (150 kW) e sono completate dall'offerta di Octavia G-TEC con motorizzazione a gas naturale, che con 17,7 chilogrammi di metano offre un'autonomia fino a 523 chilometri. A bordo di Octavia iV un motore benzina 1.4 TSI e un motore elettrico cooperano sviluppando una potenza di sistema di 204 CV (150kW).



La batteria ad alta tensione agli ioni di litio da 37Ah ha una potenza di 13kWh e consente un'autonomia in modalità elettrica di 55chilometri nel ciclo WLTP. Le versioni eTEC con motori benzina 1.0TSI e 1.5TSI della nuova generazione EVO sono dotate della tecnologia mild-hybrid ed equipaggiate con cambio DSG. Con un motorino d'avviamento a 48 V comandato a cinghia e una batteria agli ioni di litio, anch'essa da 48 V è possibile recuperare energia in frenata, supportare il motore termico con un boost elettrico e "veleggiare" con il motore a combustione completamente spento. A bordo sono disponibili quattro sistemi di infotainment di nuovissima generazione con diagonale dello schermo compresa tra 8,25" e 10", che in parte è possibile azionare tramite comandi gestuali o vocali grazie a Laura, l'assistente digitale Skoda.