Incidenti stradali, aumentano i morti

Nel primo semestre 2019 si registra una riduzione sia del numero di incidenti stradali con lesioni a persone (82.048, pari a -1,3%) sia del numero dei feriti (113.765, -2,9%), mentre il totale delle vittime (1.505, + 1,3%) è in lieve aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. E' quanto risulta dai dati Istat che prendono in esame la "stima preliminare: gennaio-giugno 2019.

L'aumento della mortalità registrato nel primo semestre 2019 - osserva l'Istat - allontana dunque l'obiettivo europeo di riduzione del 50% delle vittime entro il 2020. In particolare, si legge dai dati, si è registrato un incremento dei morti sulle autostrade (oltre il 25%) e sulle strade extraurbane (+0,3%). Per le strade urbane si stima, invece, una diminuzione pari a circa il 3%. Nel primo semestre 2019, le prime iscrizioni di autovetture sono diminuite del 3,4%; le percorrenze medie annue sulle autostrade in concessione sono sostanzialmente stabili (+0,6% rispetto allo stesso periodo del 2018) mentre aumenta il traffico di veicoli pesanti (+2,1%).