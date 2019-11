Cupra scende in campo con Ateca per sponsorizzare il padel

Non poteva che essere il brand sportivo Cupra il main sponsor di uno degli sport più in voga e più cool del momento, il padel. Il marchio che fa capo a Seat è infatti main sponsor della federazione internazionale di Padel (IPF) ed è stato inoltre title sponsor del Cupra European Padel Championship 2019, attirando sotto la sua egida quattro ambassador di eccezione, tra i migliori giocatori attualmente in circolazione.



L'accordo con il World Tour Padel durerà fino al 2021 mentre la sponsorizzazione della IPF si concluderà alla fine del prossimo anno.



Una collaborazione speciale che è stata presentata in occasione del torneo delle 16 nazioni che ha coinvolto 280 atleti pronti a gareggiare per il titolo europeo e che si è svolto a Roma tra il 4 ed il 9 novembre.



''Il connubio tra Cupra e l'International Padel Federation rafforza il nostro obiettivo di supportare l'espansione di questo sport. Abbiamo deciso di contribuire allo sviluppo professionale del padel che conta attualmente più di 5 milioni di giocatori in Spagna ed ha una potenziale crescita nel resto d'Europa'' ha precisato Antonino Labate, direttore Cupra per Strategy, Business Development e Operations.



In occasione dell'evento capitolino la Cupra Ateca Limited Edition è stata svelata per la prima volta al pubblico italiano dopo essere stata presentata ufficialmente lo scorso ottobre durante il torneo. Questo modello che è prodotto in edizione limitata a 1.999 unità vanta una linea esclusiva, cerchi da 20'' ed inseriti in fibra di carbonio che donano un carattere sportivo ma allo stesso tempo elegante alla vettura migliorando, inoltre, le performance aerodinamiche. Questa versione monte un 4 cilindri 2.0 litri TSI benzina che sviluppa una potenza di 300 cv e una coppia di 400 Nm abbinata ad un cambio DSG a 7 rapporti e al sistema 4Drive.