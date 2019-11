Avis lancia Smile Rent in aeroporti Fiumicino e Malpensa

Avis Budget Group annuncia il lancio di Smile Rent in Italia, un nuovo product brand che offre un servizio 'pay per km' e 100% self-service per i clienti. Smile Rent è un nuovo approccio alla mobilità che va ad arricchire la proposta del brand Maggiore e si rivolge principalmente a tutti i viaggiatori attenti al budget e tech addicted.



Smile Rent sarà disponibile negli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Malpensa e consentirà ai clienti Maggiore di accedere ai veicoli a noleggio tramite i propri smartphone, bypassando completamente il desk di noleggio. Le chiavi saranno all'interno dei veicoli parcheggiati nei parking dedicati vicino all'aeroporto e raggiungibili tramite il servizio navetta dello stesso aeroporto; l'auto potrà essere bloccata e sbloccata tramite l'App.



Smile Rent offre l'opzione 'pay per km', ovvero il cliente paga solo per i chilometri effettivamente percorsi durante il noleggio. Inoltre, trattandosi di un'esperienza completamente self-service, i clienti hanno il controllo completo del processo di noleggio dall'inizio alla fine, gestendo comodamente prenotazioni, costi ed eventuali modifiche - come un aggiornamento della prenotazione - tramite il proprio smartphone, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno.



Per prenotare un veicolo della flotta a disposizione, i clienti possono visitare i siti web o scaricare l'App, disponibile su Google Play e App Store. Oltre al proprio sito internet e all'App, il nuovo brand verrà promosso all'interno del sito web Maggiore.