Masso su strada regionale Cervinia, viabilità alternativa

Un masso di circa 2 metri cubi è precipitato ieri sera sulla strada regionale della Valtournenche, che è stata chiusa al traffico. Il crollo si è verificato nel comune di Antey-Saint-André, a monte del capoluogo. Le auto sono dirottare su una strada comunale, mentre i mezzi pesanti non possono per ora circolare. Sono in corso sopralluoghi dei tecnici dell'assessorato alle Opere pubbliche, Territorio ed Edilizia residenziale pubblica per valutare l'eventuale riapertura dell'arteria che collega Breuil-Cervinia con il fondo valle.