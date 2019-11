Nuove limitazioni al traffico in A4 sul nodo di Palmanova

Ancora interventi per la realizzazione della terza corsia sul nodo di Palmanova dove si incrociano le autostrade A23 e la A4. Dalle 21 di domani alle 9 del mattino di domenica 10 novembre, informa Autovie Venete, chi proviene dalla A23 (Tarvisio-Udine) e è diretto a Trieste non troverà ostacoli, mentre chi è diretto verso Venezia dovrà uscire al casello di Palmanova per poi rientrare e reimmettersi in A4. Nessuna limitazione, invece, per chi proviene da Venezia e è diretto a Trieste o Udine. Il cantiere sarà attivo per 36 ore continuativamente. L'intervento, spiega la Concessionaria, comprenderà più attività in contemporanea, come la rimozione di new-jersey, la fresatura e asfaltatura del tratto e la realizzazione di nuova segnaletica sia verticale che orizzontale.