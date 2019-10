Lamborghini premiata per trigenerazione e teleriscaldamento

Lamborghini e la società energetica e partner Cpl Concordia hanno vinto congiuntamente il premio Cogen Europe 2019' nella categoria 'Market Development - Organization': Cogen Europe è l'associazione europea per la promozione della cogenerazione e conferisce ogni anno un riconoscimento all'azienda che ha contribuito significativamente allo sviluppo e alla crescita del mercato della cogenerazione in Europa.

La selezione - spiega una nota della casa automobilistica bolognese - è stata effettuata da una giuria europea che riunisce professionisti del settore, responsabili politici e rappresentanti della comunità di ricerca con una vasta conoscenza in materia.

Gli impianti di trigenerazione e teleriscadalmento per cui le due società emiliane sono state premiate sono stati sviluppati da Lamborghini in collaborazione con Cpl Concordia e sono situati all'interno dello stabilimento automobilistico di Sant'Agata Bolognese.