Traffico, in Trentino limitazioni dal 1 novembre

Dal 1 novembre al 31 marzo, in Trentino, tornano in vigore le limitazioni generali al traffico, come definite dal Piano di tutela della qualità dell'aria. Le limitazioni sono previste dalle 7 alle 10 e dalle 16 alle 19, tutti i giorni esclusi sabato e festivi, per tutti i veicoli euro 0, diesel euro 1, diesel euro 2 non dotati di dispositivo antiparticolato omologato. Il provvedimento, approvato oggi dalla Giunta provinciale di Trento, è esteso anche a motocicli e ciclomotori 2 tempi. Vista la situazione ritenuta dalla Provincia complessivamente buona - i dati evidenziano concentrazioni di biossido di azoto superiori al limite nel solo capoluogo - non sono previste novità né di carattere generale né mirate sui singoli Comuni, rispetto a quanto già attuato negli scorsi anni. I Comuni possono però eventualmente adottare specifiche iniziative per contenere ulteriormente, come introdurre o estendere il divieto di bruciare all'aperto residui vegetali, controllare il rispetto delle temperature massime stabilite per gli edifici pubblici, attuare campagne di sensibilizzazione per il riscaldamento negli edifici privati, pulire strade e altri luoghi pubblici esclusivamente con lo spazzamento ad umido, programmare nuove giornate ecologiche.