Seat: 34% clienti millennials, 51% per Leon

"Lo spirito giovane della prima Seat Ibizia è rimasto anche negli anni successivi, non solo dal punto di vista dell'immagine ma anche da quello concreto, perché noi siamo il marchio che ha la base clienti più giovane in assoluto del mercato. Il 34% dei nostri clienti sono millennials, alcune auto come la Leon raggiungono il 51%, quindi è una caratteristica peculiare di Seat". Lo ha detto Pierantonio Vianello, direttore dei brand Seat e Cupra in Italia, oggi al Salone Auto e Moto d'Epoca di Padova presentando i modelli esposti per festeggiare i 35 anni di Seat Ibiza. L'esposizione comprende anche la nuova showcar Cupra Tavascan: "si tratta di un modello ad alte prestazioni, con un design molto caratterizzato - spiega Vianello - .Dopo Francoforte è la seconda volta che presentiamo al pubblico quest'auto, ora lo facciamo a Padova per la prima volta in Italia perché la vettura può essere coerente col mercato italiano, sia come dimensioni sia perché darà agli italiani la possibilità di avere un'auto di grandi performance, che ha un motore elettrico con più di 400 cavalli ed è a trazione integrale".