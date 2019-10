Premio Autobest 2020, sei in lizza per 'best buy car'

Opel Corsa, Nissan Juke, Peugeot 208, Renault Clio e Skoda Kamiq: sono queste le vetture finaliste per il premio Autobest 2020 che sarà annunciato a metà dicembre. I nuovi modelli in lizza per il riconoscimento saranno valutati da una giuria formata da giornalisti provenienti da 31 Paesi europei. L'auto vincitrice sarà nominata 'Best Buy Car of Europe 2020'.



Per aggiudicarsi il premio Autobest, una vettura deve rappresentare la migliore offerta per la maggioranza dei clienti europei. I criteri principali su cui si basa la votazione sono il prezzo, la rete di assistenza, la distribuzione delle parti di ricambio e la versatilità. Da annoverare fra i fattori d'importanza critica anche il design e i nuovi contenuti tecnologici.