Nissan, al via UEFA Trophy Tour in 4 città europee con Juke

Parte da Lipsia, in Germania, il UEFA Champions League Trophy Tour, che sarà guidato dal nuovo Nissan Juke e toccherà quattro città europee, attraversando le rispettive nazioni. Per Nissan sarà l'occasione per celebrare il sesto anno consecutivo in qualità di partner ufficiale Automotive della UEFA Champions League.



Per ciascuna tappa è prevista l'esposizione del Trofeo della UEFA Champions League, all'interno del Nissan Football Lab allestito presso un concessionario Nissan. In Germania a Lipsia, in Spagna a Valencia, in Francia a Lille e in Inghilterra a Londra, presso lo stadio di una delle squadre partecipanti alla UEFA Champions League di quest'anno, saranno organizzati eventi nel corso dei quali i tifosi potranno vedere il trofeo trasportato a bordo di Nissan Juke.



Il Tour rappresenta per i tifosi l'opportunità di vedere da vicino uno dei trofei più iconici del calcio, la coppa della UEFA Champions League.



All'interno del Nissan Football Lab, luogo di incontro fra calcio e tecnologia, si terrà la Juke ProPILOT Challenge.



Saranno inoltre esposti oggetti storici della UEFA Champions League insieme a merchandise. Presso ciascuna città, inoltre, i fan avranno l'opportunità di incontrare le leggende della UEFA.



Dopo Lipsia, il tour arriverà il 26 ottobre in Spagna per poi proseguire il 23 novembre in Francia ed il 7 dicembre a Londra.