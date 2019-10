Incidenti stradali, 24 morti nei primi 3 week-end di ottobre

Sono stati 27 nei primi tre fine settimana di ottobre - nelle 16 ore che vanno dalle 22 del venerdì alle 6 del sabato e dalle 22 del sabato alle 6 della domenica - gli incidenti stradali con vittime e feriti gravi che hanno coinvolto giovani e con conducenti sotto i 40 anni. E' quanto emerge dai dati raccolti dall'Osservatorio Asaps, l'Associazione Sostenitori ed Amici della Polizia Stradale, sulle cosiddette stragi del week-end.

Nei 27 incidenti si sono contati 24 morti e 46 feriti. Nel dettaglio, riporta l'Asaps, nel primo fine settimana, quello del 5-6 ottobre sono stati registrati 9 incidenti che hanno causato 8 vittime e 23 feriti. Nel secondo fine settimana, quello del 12-13 ottobre sono stati registrati ancora 9 incidenti che hanno causato 11 morti e 11 feriti. Nel terzo fine settimana, quello del 19-20 ottobre sono stati registrati sempre 9 incidenti che hanno causato 5 morti e 12 feriti. A livello geografico dei 27 sinistri 8 sono avvenuti al Nord, 8 al Centro e 11 al Sud. Tra questi ultimi 11, tre sono risultati mortali e con più vittime: due con quattro vittime e uno con due.

"L'allentamento dei controlli con la carestia segnalata più volte degli etilometri, solo ora in lenta ripresa - osserva Giordano Biserni, presidente dell'Asaps - la carenza sempre più pronunciata di pattuglie soprattutto su Statali e Provinciali e l'ormai assoluta latitanza di campagne contro l'abuso di alcol e le droghe alla guida completano il quadro motivazionale di questa situazione alla quale si è aggiunto l'uso ormai indiscriminato dei cellulari alla guida sia in fonia e - conclude - ancor più in messaggistica e navigazione sul web".